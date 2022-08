Inklusion in Leonberg Gemeinsames Lernen für das Leben

Klassenlehrerin Nathalie Reichel und Klassenlehrer Thomas Hirsch ziehen eine erfolgreiche Bilanz: „Alle am Schulleben Beteiligten haben die Erfahrung gemacht, dass es normal ist, verschieden zu sein. Vorurteile, Berührungsängste und Unsicherheiten wurden im täglichen Zusammenlernen abgebaut.“

Der Schulleiter der Gerhart-Hauptmann-Realschule, Marc Schwarz, ist auch zufrieden. „In der Kooperationsklasse konnte man erleben, wie Inklusion gewinnbringend für alle Beteiligten funktionieren kann. Ich kenne kein anderes Projekt, dass so erfolgreich ist“, sagt er.

KGHS-Leiter Erdem ist sich sicher, dass seine Schüler mit den positiven Erfahrungen an der GHR gut gerüstet für den weiteren Weg an der Berufsschule sind. „Ich bin den Kolleginnen und Kollegen an der Realschule sehr dankbar für die Offenheit, neue Wege zu gehen. Alle Beteiligten haben sich weiterentwickelt und sind zusammen an den Anforderungen gewachsen. Auch die Eltern waren hochzufrieden mit der Schulzeit an der GHR.“

Die Schullogos künstlerisch ineinander verschlungen

Zum Abschluss der gemeinsamen Schulzeit haben sich die Lehrkräfte etwas Besonderes einfallen lassen: Neben einer gemeinsamen Klassenfahrt nach Ulm planten sie in der letzten Schulwoche während der Projekttage eine letzte gemeinsame Aktion. Es entstand ein besonderes Graffiti – die Logos beider Schulen wurden künstlerisch dargestellt und von den Schülerinnen und Schülern beim Schulfest der GHR präsentiert. Und so wird eine Erinnerung an die gemeinsamen Schuljahre auf jeden Fall bleiben: Das Graffito wird zukünftig am Eingang des Sekretariats der GHR für alle sichtbar sein.