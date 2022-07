In der Region Stuttgart sind eine ganze Reihe von Radschnellwegen vorgesehen. Für die Umsetzung ist der jeweilige Kreis verantwortlich. Dabei gibt es aber auch Verbindungen, die über Kreisgrenzen hinwegführen. So auch beim „RS 17“. Dieser soll von Leonberg weiter nach Ditzingen bis Korntal-Münchingen führen und dort mit einem Radschnellweg zusammengehen, der aus Vaihingen/Enz kommt.

Geplant sind zudem kürzere Verbindungen zwischen Radschnellwegen, etwa zwischen Renningen und Sindelfingen, von Leonberg über das Mahdental nach Stuttgart oder von Ditzingen nach Stuttgart. Für diese Wege sind aber erst teilweise Machbarkeitsstudien beauftragt beziehungsweise abgeschlossen worden.

Wer an der Online-Infoveranstaltung teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an radverkehr@lrabb.de anmelden und erhält dann den Einwahllink.