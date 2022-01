In Leonberg verhaftet Mann beschimpft Nachbarn rassistisch

Es lag bereits ein Haftbefehl vor

Nachdem er der Polizei den Zutritt zur Wohnung verweigert hatte, wurde die Wohnungstür auf richterliche Anordnung gewaltsam geöffnet und der 52-Jährige vorläufig festgenommen. Als die Beamten seine Identität überprüften, stellte sich heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war einer Hauptverhandlung wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte beim Amtsgericht Geislingen an der Steige ferngeblieben. Der Haftbefehl wurde dort am Montag erlassen und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.