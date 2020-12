In Leonberg gilt Mietpreisbremse Mietspiegel tritt heute in Kraft

Anders ist es beim qualifizierten Mietspiegel, der nach wissenschaftlichen Grundsätzen alle zwei Jahre erarbeitet und von Interessenvertretern der Vermieter und der Mieter sowie der Gemeinde anerkannt wird. Er wird von der Gemeindevertretung förmlich beschlossen. In einem Zivilprozess wird vermutet, dass die genannten Mietpreisspannen zutreffen. Diese Vermutung ist aber widerlegbar.

Mietpreisbremse soll auch helfen

In Leonberg gilt seit dem 1. Juni die Mietpreisbremse – wie landesweit in 88 weiteren Städten und Gemeinden. Danach dürfen Mieten in neu abgeschlossenen Mietverträgen künftig maximal zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Höhe der Vergleichsmiete orientiert sich am Mietspiegel.

In denselben 89 Kommunen, die von der Mietpreisbremse erfasst werden – also auch in Leonberg – gilt zudem eine von 20 auf 15 Prozent reduzierte Kappungsgrenze für Mieterhöhungen. Will der Vermieter die Miete erhöhen, muss er künftig zwei Grenzen beachten: die ortsübliche Vergleichsmiete und eben die Kappungsgrenze: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren um nicht mehr als 15 Prozent (früher 20 Prozent) erhöhen, auch wenn die ortsübliche Vergleichsmiete noch nicht erreicht ist.