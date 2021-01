In Leonberg fällt die Abholaktion aus Die Christbäume landen auf Sammelplätzen

Die Spende kommt der örtlichen Rotkreuzarbeit zugute, denn damit soll die medizinische Ausrüstung erweitert werden. Während der Sammlung sind die Helfer für Informationen unter der Telefonnummer 01 52 / 57 21 78 09 erreichbar.

Sammelstellen in Renningen

Am Samstag, 9. Januar, können von 9.30 bis 14.30 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume am Schulparkplatz Jahnstraße und Hummelbaum-Parkplatz Alemannenstraße (ehemals Netto) abgegeben werden. Der CVJM Renningen nimmt alle Renninger Christbäume gegen eine Spende von einem Euro entgegen und entsorgt diese. Die Spenden gehen auch in diesem Jahr je zur Hälfte an die Jugendarbeit des CVJM Renningen sowie an die Amano-Schule in Sambia.

Die evangelische Kirchengemeinde Malmsheim errichtet ebenfalls sieben Sammelstellen, wo die Bäume abgegeben werden können. Mit der Spende von mindestens einem Euro wird die Diakonenstelle unterstützt. Geöffnet sind die Sammelplätze am Samstag, 9. Januar, zwischen 13 und 16 Uhr. Aufgebaut sind sie in der Jägerstraße 26, auf dem Mennecy-Spielplatz im Schnallenäcker, im Stadtteilpark beim Café Genuss, auf der Wiese Narzissenweg 22, bei der katholischen Martinuskirche, auf dem Parkplatz der Grundschule in der Bühlstraße und auf dem Parkplatz der Fahrschule Lizenz.

Jugendfeuerwehr in Weil der Stadt will fahren

Die Jugendfeuerwehr veranstaltet auch dieses Jahr wieder die Christbaumsammlung. Am 9. Januar ab 9 Uhr werden die Helfer durch die Straßen fahren und die Bäume abholen. Doch abhängig von der Corona-Entwicklung könnte die Aktion auch kurzfristig abgesagt werden – mehr Informationen dazu unter www.weil-der-stadt.de Die Mitnahme des Baumes kostet zwei Euro. Um Kontakte zu vermeiden, sollte das Geld am Tag der Abholung an den Baum gehängt werden. Der Erlös wird für eigene Zwecke verwendet. Wurde ein Baum vergessen, kann von 14 bis 17 Uhr unter 0 70 33 / 30 57 37 angerufen werden.

Spende auf das Weissacher Jungscharkonto

Die Jungscharen des CVJM sammeln am Samstag, 9. Januar, die abgeschmückten Christbäume ein. Die sollten bis 9.30 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgelegt sein. Wegen Corona werden die Sammler dieses Mal nicht mit der Spendendose klingeln. Trotzdem will der Verein wieder das Kinderhilfswerk Lima und die Operation Mobilisation unterstützen. Eine Spende mit dem Verwendungszweck „WBSA“ kann auf das Jungscharkonto des CVJM (cvjmweissach.de) überwiesen werden. Bei Fragen oder falls ein Baum übersehen wird, kann unter der Telefonnummer 01 77 / 3 80 14 86 angerufen werden.

Enzkreis: Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage im Enzkreis stehen bis zum 9. Januar in vielen Kirchengemeinden keinerlei Termine an. Vor diesem Hintergrund ist es in den Kommunen nicht einfach gewesen, die Christbaumsammlungen auf die Beine zu stellen. In der Gemeinde Mönsheim hat der örtliche CVJM deshalb die Sammlung abgesagt.

CVJM in Wimsheim und Friolzheim holt Bäume ab

Hier kümmert sich am Samstag, 9. Januar, der örtliche CVJM um die ausgedienten Christbäume. Der Baum sollte komplett abgeschmückt, gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden. Hier werden ihn dann die Sammler ab 11 Uhr aufladen – ohne Klingeln an der Haustür und ohne Kontakt zu den Bürgern. Über eine Spende freut sich der Verein. Diese kann in einem Briefumschlag in den Briefkasten des evangelischen Pfarramts Wimsheim eingeworfen werden. Weitere Informationen unter ev-kirchengemeinde-wimsheim.de/cms/cvjm. Wie in den vergangenen Jahren sammelt auch diesmal der örtliche CVJM, aber mit verkleinerter Mannschaft, am Samstag, 9. Januar, die ausgedienten Christbäume in der Gemeinde ein. Der Verein behält sich aber vor, dass die Aktion bei stärkeren Einschränkungen durch die Corona-Situation kurzfristig nicht stattfindet. Die Bäume müssen ab 8 Uhr vollständig abgeschmückt am Gehwegrand abgelegt werden. Wegen der aktuellen Corona-Situation können diesmal keine Spenden-Sammler eingesetzt werden. Deshalb sollte die Spende überwiesen werden. Damit wird die Jugendarbeit und die Jugendreferentenstelle gefördert.