In Leonberg Die KZ-Gedenkstätteninitiative gedenkt der Opfer

Leonberg - Mit einem Blumengebinde hat die KZ-Gedenkstätteninitiative am Freitag, 8. Mai, dem 75. Jahrestag der Kapitulation Hitler-Deutschlands, den Opfern der Gewaltherrschaft gedacht. Das Gebinde wurde bei der Gedenkstätte des ehemaligen KZ beim alten Engelbergtunnel niedergelegt. Eigentlich war an dem Tag geplant, dass ein ehemaliger KZ-Häftling sowie 50 Angehörige anderer Opfer anreisen. Einerseits zum Gedenken, andererseits, um mit der Initiative deren 30-jähriges Bestehen zu begehen. Ein Empfang durch den Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn sowie ein Festakt mit Begrüßung durch Landrat Roland Bernhard waren geplant gewesen. Wie so viele Vorhaben musste auch diese Feier wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben werden.