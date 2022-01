In eigener Sache Neuer Lokalteil „Leonberg & Strohgäu mit Umgebung“

Ob auf der Arbeit, beim Einkauf, im Restaurant, im Kino oder im Verein: Menschen aus Ditzingen gehen in Leonberg shoppen, Renningerinnen und Renninger arbeiten in Korntal, Zuschauer aus Gerlinger fahren zur Fasnet nach Weil der Stadt, Kinder und Jugendliche aus Heimsheim gehen in Rutesheim zur Schule.