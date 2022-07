Eine 15-Jährige war am Dienstagabend mit der S-Bahn der Linie S 6 Richtung Weil der Stadt unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten Täter sexuell belästigt und angefasst wurde. Die 15-Jährige war um 18.43 Uhr in Leonberg in die S 6 gestiegen. Dort setzte sich ein unbekannter, älterer Mann zu ihr und fing laut Polizei an, sie zu streicheln, und verlangte einen Kuss.