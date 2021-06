Die Bewerber müssen zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, ihren ständigen Wohnsitz in Leonberg haben und über gute Französisch-Kenntnisse (Niveau B 1) verfügen. Aufgrund der Coronapandemie und der wandelnden Einreiseregelungen nach Frankreich kann die Zusage nur unter Vorbehalt erfolgen. Bewerbungen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben in deutscher und französischer Sprache, können bis spätestens Sonntag, 4. Juli, per E-Mail an Kristina Yeboah (k.yeboah@leonberg.de) gesendet werden.