In der Corona-Krise Leonberger Krisenmanagement für viele Küchenstudios

In der „Kreis“-Zentrale wurden Plakate mit Hygiene- und Verhaltensregeln entworfen, die von den Küchengeschäften ausgedruckt und aufgehängt werden können. Für die Einhaltung der Abstandsregeln können die Mitglieder in Leonberg Tischaufsteller und Schutzwände aus Plexiglas für die Theke und Beratungsplätze bestellen. Zudem bietet „Der Kreis“ seinen Mitgliedern wichtige Corona-Produkte an, die auf dem freien Markt inzwischen Mangelware sind. So können die Mitglieder in der Leonberger Systemzentrale etwa OP-Masken und Desinfektionsmittel für Flächen und Hände bestellen.