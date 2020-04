In Corona-Zeiten DRK bringt weiter Mittagessen

Altkreis Leonberg - Selbst einkaufen gehen und zu Hause kochen ist für viele ältere Menschen eine große Hürde – und das nicht erst seit der Corona-Krise. Viele lassen sich das Mittagessen daher nach Hause liefern. Doch wird das in der Corona-Zeit überhaupt noch gemacht? Der Menüservice des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Böblingen jedenfalls ist weiterhin in vollem Umfang im Einsatz, verspricht Andreas Nowack, Geschäftsbereichsleiter Soziale Dienste im DRK-Kreisverband Böblingen. Für Bürger im Altkreis Leonberg sowie in Sindelfingen und Böblingen wird auf Anfrage täglich ein warmes Mittagessen angeliefert, „und zwar an allen sieben Tagen in der Woche“. Für Bürger in den übrigen Kommunen des Landkreises Böblingen besteht die Möglichkeit, sich wöchentlich ein Menüpaket mit tiefgekühlten Mahlzeiten liefern zu lassen, das dann jeweils zu Hause aufbereitet werden kann.