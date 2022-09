Impulse für die „Stadt für morgen“ Schlüssel zum Erfolg liegt in der Transparenz

„Einfach anfangen“

Zwei Beispiele starker Veränderung also – gab es da nicht viel Gegenwind? Die Umgestaltung in Schwäbisch Gmünd, die fast 70 Millionen Euro gekostet hat, sei ein politisch höchst umstrittenes Projekt gewesen, berichtet Mihm etwa. Auch eine Bürgerinitiative habe sich gegründet „Es kann doch nicht sein, dass ein so großes Straßenangebot nachher nicht mehr gebraucht wird?“, hätten sich damals die Bürger gefragt.

Inzwischen sei klar: Es kann sein. „Die Leute wollen hier nicht mehr Autofahren, die wollen hier ihre Freizeit verbringen.“ Um die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, habe es einen wöchentlichen Stammtisch im Rathaus gegeben, der auch „massiv wahrgenommen“ worden sei. Treibende Kraft war schließlich auch ein wachsendes Verständnis dafür, dass die Unattraktivität der Stadt zu einem negativen Rücklauf, auch in Sachen Finanzen, führe. „Es gab keine Leute, die da hinziehen wollten“, so Mihm. Sein Tipp: „Es ist wichtig, dass man einfach anfängt und positive Energie reinbringt.“

Kommunikation ist der Schlüssel

Auch in Bielefeld habe zu Beginn des Projekts große Skepsis geherrscht, erinnert sich Dirk Vahrson. Der „Schlüssel zum Erfolg“ sei hier die transparente Kommunikation gewesen. Um Bürgerinnen und Bürger zu informieren, hatte die Stadt eine eigene Projektwebseite aufgesetzt und Infoveranstaltungen für Anlieger organisiert. „Ganz altmodisch mit Handzetteln“, so Vahrson.

Essenziell war, so lässt der Bericht des Abteilungsleiters anklingen, auch ein eigens eröffnetes Baubüro direkt an der Baustelle, in der Mitarbeiter der Stadt ständig präsent und ansprechbar waren. „Wenn man Aufklärungsarbeit leistet, ist die Akzeptanz deutlich höher.“

Ob sich die Akzeptanz für ein Jahrhundertprojekt wie die Stadt für morgen auch in Leonberg einstellen wird, ist noch offen. Für den Verkehrsversuch, bei dem in der Eltinger Straßen zwei Spuren für Rad und Bus gesperrt wurden, hat die Stadt zumindest in den sozialen Netzwerken auch ordentlich Kritik eingeheimst.

Bei all der Skepsis bleiben einige Stühle der Stadthalle beim Vortrag dennoch leer – vielleicht 40 Bürgerinnen und Bürger sind vor Ort, um sich die Impulse der anderen Kommunen anzuhören. „Es könnte ja noch ein bisschen mehr Beteiligung sein“, kommentiert auch eine Zuhörerin beim Verlassen des Saals. Gelohnt hat es sich für sie anscheinend trotzdem: „Das hat Mut gemacht, sich einfach zu trauen.“