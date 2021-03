Impfzentrum in Mönsheim Es gibt wieder Termine

Und Mayer hat noch eine weitere gute Nachricht: Der Enzkreis arbeitet die Warteliste aus der Hotline des Landes selbstständig ab, was Vormerkungen für das KIZ in Mönsheim betrifft: „Die bei uns zur Unterstützung eingesetzten Bundeswehrsoldaten haben die Liste am späten Samstagabend erhalten und bislang etwa 500 der für Mönsheim registrierten 700 Impflinge erreicht.“ Für die Aktion, die in der Woche nach Ostern laufen soll, werden Impfstoff-Reserven aufgebraucht, die das Land bislang vorgeschrieben hatte.