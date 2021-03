Enzkreis - Menschen über 80 Jahre aus den Gemeinden Friolzheim, Heimsheim, Mönsheim und Wimsheim können sich am Freitag, 16. April, im Mönsheimer Kreisimpfzentrum (KIZ) gegen das Coronavirus impfen lassen. Nachdem die Mobilen Impfteams aus Karlsruhe ihre Aufgabe in den Pflegeeinrichtungen des Enzkreises erfüllt haben, stehen deren Kapazitäten an Arbeitskraft und Impfstoffen nun der übrigen Bevölkerung zur Verfügung.