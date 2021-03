Impftermine für Leonberg Zu viele Anrufe: Hotline bricht zusammen

Pro Tag sind 280 Impftermine möglich

Am Dienstag hatten die Stadt Leonberg und der Kreis Böblingen verkündet, dass über so genannte „Pop-up-Impfstellen“ dezentral und zeitnah zusätzliche Impfkapazitäten geschaffen werden sollen. Der Impfstoff stammt aus dem Kontingent des Zentralen Impfzentrums in Stuttgart und soll in Leonberg von Montag bis Donnerstag, 22. bis 24. März, in der früheren Post in Leonberg verabreicht werden. Der Folgetermin für die zweite Injektion ist dann vom 19. bis 22. April. Pro Tag seien 280 Termine möglich. Berechtigt sind Menschen im Alter von 80 Jahren und älter, die im nördlichen Kreis Böblingen wohnen. Dabei sollen diejenigen bevorzugt werden, die bereits auf der Warteliste des Kreisimpfzentrums in Sindelfingen stehen.