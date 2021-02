Einlass nur mit FFP2-Maske

Eingelassen ins Otto-Mörike-Stift wird grundsätzlich nur, wer eine FFP2-Maske trägt. Und auch ein negativer Corona-Test muss vorliegen. Wer noch keinen hat, der wird vor Ort getestet. Das übernimmt an diesem Samstag Valeria Mendes-Siebert, die den mobilen Pflegedienst der Diakonie-Sozialstation in Weissach leitet. Auch ihre Mitarbeiter werden heute gegen das Coronavirus geimpft. Beide Einrichtungen gehören wie das Rosa-Körner-Stift in Weissach zur Samariterstiftung.