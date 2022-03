Impfstützpunkte im Enzkreis Impfzentren passen Öffnungszeiten an

Nachfrage nach Impfungen sinkt

Die Öffnungszeiten werden aufgrund der gesunkenen Nachfrage reduziert. Weitgehend unverändert bleiben die Zeiten im Alten Zollamt in Pforzheim (Montag bis Samstag von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr) und in der Enztalsporthalle in Mühlacker (Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr und Samstag von 9 bis 18 Uhr, Kinder-Impftag am Donnerstag von 13 bis 19 Uhr). Nur an diesen beiden Standorten werden der neue Impfstoff der Firma Novavax sowie das Serum von Moderna angeboten. Betroffen von den Änderungen ist auch der Standort in Friolzheim (Zehntscheuer). Geöffnet ist fortan immer samstags von 9 bis 15 Uhr. Zu diesen Zeiten sind auch Kinder-Impfungen möglich.