Impfstelle in Leonberg Erst wird die Warteliste abgearbeitet

Leonberg - Menschen über 80 Jahren können sich von Montag bis Donnerstag, 22. bis 25. März, in Leonberg gegen das Coronavirus impfen lassen. Dann wird in der ehemaligen Post in der Eltinger Straße eine „Pop-up-Impfstelle“ eingerichtet, wie das Landratsamt Böblingen und die Stadt Leonberg mitteilen. Termine dafür werden ab Donnerstag, 11. März, 9 Uhr vergeben. Dazu ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr eine Hotline geschaltet: Telefon 0 71 52 / 9 90 59 90. Die Terminvergabe verläuft ausschließlich telefonisch.