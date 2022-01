Impfquote im Kreis Böblingen Streit um fehlerhafte Daten geht in die nächste Runde

Das Ministerium hat auf die Kritik des Landrats nun reagiert, schreibt das Landratsamt. In einem Brief heiße es, dass die Impfungen durch Betriebsärzte und Privatärzte nicht erfasst werden können, weil die Zahlen nicht verifiziert werden könnten. Das System sei jedoch transparent und die Zahlen jederzeit belegbar, entgegnet der Landrat. Einzig die Impfungen aus der Betriebsärzteschaft seien ein weiterer „blinder Fleck“, der tatsächlich auch in der Übersicht des Landes fehle – weil diese Zahlen nicht vorliegen. Im Landkreis Böblingen, glaubt der Landrat, dürfte auch dieser Part einen nicht unerheblichen Teil ausmachen.

Unvollständigkeit soll in Fußnote erklärt werden

Das Land hat nun angeboten, in seiner Übersicht mittels einer Fußnote zu erklären, dass die für den Landkreis Böblingen enthaltenen Zahlen unvollständig sind. Das reiche aber nicht aus, so der Landrat. „Angesichts der Dimension ist es auch im Ländervergleich wichtig, dass unsere Zahlen sichtbar werden“, erklärt Bernhard. Daher dokumentiere man das nun selbst im Lagebericht des Gesundheitsamts, der einmal wöchentlich aktualisiert und auf der Homepage des Landkreises abrufbar ist.