Impfgipfel in Böblingen Hausärzte im Kreis können nach Ostern impfen

Menge an Impfstoff soll ansteigen

„Seitens der Ärzteschaft warten wir schon seit geraumer Zeit darauf, in das Impfgeschehen einbezogen zu werden und sind hoch motiviert“, sagt Annette Theewen, die Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung im Kreis. Einziger Wermutstropfen sei aber die geringe Menge an Impfstoff, die zur Verfügung stehe. Die Hausärzte könnten viel mehr verimpfen, nur leider fehle es an Vakzin. Perspektivisch soll die Menge an Impfstoff „bis maximal 50 Dosen“ ansteigen.