Impfgipfel im Landkreis Böblingen Bernhard: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Sie setzt zudem auf die Mitarbeit der Betriebsärzte, die von Juni an in die Impfkampagne eingebunden werden sollen. „Damit erreichen wir viele jüngere mobile Menschen“, sagt Annette Theewen. Viele große Firmen hätten ihre Unterstützung bereits signalisiert, darunter Unternehmen wie Mercedes-Benz in Sindelfingen und Bosch in Renningen.