Weil der Stadt - In der Keplerstadt findet eine große Impfaktion für alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren statt. Am Sonntag, 13. Juni, impfen Weil der Städter Ärzte in der Stadthalle (Jahnstraße 14) mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Eine Zweitimpfung ist nicht erforderlich. Die Aktion startet um 8 Uhr.