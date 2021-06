Impfaktion in Weil der Stadt Noch 300 freie Termine für Johnson & Johnson

Weil der Stadt - Für die zweite Impfaktion in Weil der Stadt, die am Sonntag, 4. Juli, ab 8 Uhr n der Merklinger Festhalle stattfindet, sind laut der Stadtverwaltung noch rund 300 Termine frei. Wie schon bei der vergangenen Aktion wird das Vakzin von Johnson & Johnson verimpft, bei dem eine Zweitimpfung nicht erforderlich ist. Inzwischen wurde der Personenkreis ausgeweitet – die Anmeldung ist nicht mehr auf einen Wohnsitz in Weil der Stadt beschränkt.