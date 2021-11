Stadt stellt die Räumlichkeiten

Die Impfungen werden von der Firma MID, einem mobilen Impfteam aus Stuttgart-Korntal, vorgenommen. Sie besteht aus erfahrenem Personal und führt hauptsächlich Impfungen in städtischen Einrichtungen wie Altersheimen, Firmen oder – wie in diesem Falle – bei offenen Impfaktionen durch. Fragen rund um das Impfangebot können an das Team per E-Mail an mobiler-impfdienst@gmx.de gestellt werden. Die Räumlichkeiten stellt die Stadt zur Verfügung. Rettungsassistenzpersonal des DRK-Ortsvereins ist ebenfalls vor Ort.