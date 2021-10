Impfaktion in Leonberg Impfangebot vor Ort immer mittwochs

Leonberg - In Zusammenarbeit mit dem Landkreis Böblingen und den niedergelassenen Ärzten in Leonberg findet ab sofort jeden Mittwoch von 16 bis 18.30 Uhr eine Impfaktion gegen das Coronavirus im Innenhof der Alten Post, Eltinger Straße 24, statt. Eine Impfung ist ohne vorherige Terminreservierung möglich. Es wird jedoch empfohlen, unter www.leonberg.de/leo-impft den Fragebogen online auszufüllen. Patientinnen und Patienten erhalten dann per E-Mail einen QR-Code, der zum Schnell-check-in ohne lange Wartezeit berechtigt.