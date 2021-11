Impf-Nachweis Ausgedruckter QR-Code entscheidend

App nicht zwingend erforderlich

Doch ein Impfnachweis per App ist nicht zwingend erforderlich. „Der Ausdruck mit dem QR-Code ist als Nachweis bestens geeignet und gilt in der ganzen Europäischen Union“, sagt der Apotheker, der in Leonberg mit seinem Bruder mehrere Filialen betreibt. Dass längst nicht alle Geimpften über die technischen Voraussetzungen für eine digitale App verfügen, hat Mathis Scheltdorf in den vergangenen Monaten in seinen Geschäften beobachtet. „Es gibt sehr viele ältere Menschen, die körperlich zwar fit sind, aber schlicht kein Smartphone haben. Und die müssen sich ja auch ausweisen können.“