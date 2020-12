Immer mehr Corona-Infektionen Ausgangssperre für den ganzen Enzkreis?

Die 7-Tage-Inzidenz im Enzkreis hat am 7. Dezember erstmals die 200er-Marke überschritten, berichtet das Landratsamt. Die Zahl lag am Montag bei 217. Wenn die Zahlen nicht zurückgehen und die 200er-Marke an drei Tagen in Folge nicht wieder unterschritten wird, wird das Landratsamt für den Kreis eine Verfügung entsprechend derer für die Stadt Pforzheim erlassen. „An den Details arbeiten wir derzeit“, erklärt Jürgen Hörstmann, Sprecher des Landratsamts. Die Pforzheimer Verfügung beinhaltet unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Wohnungen im kompletten Stadtgebiet dürfen während dieser Zeit nicht mehr verlassen werden, wenn es keinen triftigen Grund, zum Beispiel den Weg zur Arbeit, zum Arzt oder Ähnliches gibt.