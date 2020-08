Imkerinnen aus Leonberg Mehr als nur ein bisschen Honig

Einkommensperspektiven für Frauen

In der Fortbildung ging es um die Entstehung, Verarbeitung und Verwendung von Bienenprodukten. Die Qualifikation soll Frauen im ländlichem Raum zusätzliche Einkommensperspektiven eröffnen. Seit 2016 haben sich bereits 108 Imkerinnen und Landfrauen qualifiziert. Die Honigbienen gelten in Europa nach Rind und Schwein als drittwichtigste Nutztiere. In Deutschland produzieren sie rund 25 000 Tonnen Honig pro Jahr und bestäuben rund 80 Prozent unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen. Ob bei der Körperpflege, der Gesundheitsvorsorge oder beim Kochen und Backen, Honig ist vielseitig einsetzbar. Aber auch Bienenprodukte wie Pollen, Propolis und Gelée Royale wirken auf ganz natürliche Weise: Pollen ist reich an Vitaminen, Mineralien und Proteinen. Propolis und Gelée Royale besitzen eine entzündungshemmende und antibakterielle Wirkung. Dieses Wissen ist nicht neu, aber heute fast in Vergessenheit geraten. Hier setzt die Aufklärungsarbeit der Fachberaterinnen für Bienenprodukte an.