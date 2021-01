Leonberg - „Ich bin froh, dass das Innengerüst endlich raus ist“, sagt Marius Lochmann. Denn nun kann der Innenausbau im neuen Imax-Saal des Traumpalast Leonberg endlich losgehen. Gleichzeitig macht dies die enorme Größe des Raumes erst sichtbar. Mehr als 26 Meter ist das Gebäude an einer Seite hoch. So groß muss es auch sein. Denn an der Wand soll noch in diesem Jahr die zweitgrößte Leinwand der Welt aufgehängt werden: 26 Meter hoch und etwa 40 Meter breit.