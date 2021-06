Imax in Leonberg Der neue Bond-Streifen im Großformat

Leonberg - Wenn alles nach dem derzeitigen Plan läuft, wird am 30. September der neue James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“, mit Daniel Craig in der Titelrolle, in den deutschen Kinos an den Start gehen. Für die 007-Fans hat damit das lange Warten ein Ende. Mehrfach wurde der Termin, ursprünglich auf November 2019 datiert, verschoben. Unter anderem wegen Corona.