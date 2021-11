Imagekampagne im Landkreis Böblingen Kreis stellt Willkommensschilder auf

Landkreis Böblingen - Kaum zwei Wochen ist es her, dass Baden-Württemberg mit „The Länd“ eine neue Imagekampagne im Großformat ausgerollt hat, da bekommt auch der Landkreis Böblingen Nachschub in Sachen Lokalmarketing: 21 neue Willkommensschilder sollen in den kommenden Wochen an den Hauptverkehrsadern, die in den Landkreis führen, aufgestellt werden.