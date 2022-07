Im religiösen Wahn gezündelt 42-Jähriger muss in die Psychiatrie

60 000 Euro Schaden an Flüchtlingsunterkunft

Die gefährlichste Tat beging der 42-Jährige Anfang dieses Jahres: Zunächst zündete er an einer Kirche in Merklingen zwei Aushänge an einer Metall- und einer Holztür an, dann eine mit Plastik überzogene Holzbank in der Nähe. Schließlich setzte er in einer Flüchtlingsunterkunft in der Luisenstraße einen Kinderwagen in einem Abstellraum in Brand. „Er hatte vorher Stimmen von einer Frau namens Maria gehört, die ihm das aufgetragen hatte“, so Skujat.

Obwohl in der Unterkunft 34 Menschen wohnten und vor allem durch Ruß in vielen Räumen ein Schaden von 60 000 Euro entstand, bewertete das Gericht die Tat nur als Sachbeschädigung und nicht als versuchte schwere Brandstiftung. „Zum einen wurden keine funktionsrelevanten Teile beschädigt, zum anderen war die Feuerwehr automatisch alarmiert worden. Darüber hinaus hat er die Folgen seiner Tat schlichtweg nicht umrissen, es fehlt somit am Vorsatz“, begründete der Vorsitzende Richter dies. Zudem hätte der 42-Jährige das Gebäude an anderen Stellen einfacher in Brand setzen können, wenn er dies wirklich gewollt hätte.

Ordnungsgeld gegen Betreuerin

Massive Kritik übte der Vorsitzende Richter an der gesetzlichen Betreuerin des Weil der Städters: „Die Frau ist trotz mehrfacher Aufforderung elementarsten Pflichten nicht nachgekommen, so dass es trotz der Betreuung zu den Straftaten kommen konnte“, erklärte er. Sie sei dann im März dieses Jahres abgesetzt worden und trotz dreimaliger Vorladung auch nicht zum Prozess erschienen, weswegen sie nun mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen und 800 Euro Ordnungsgeld bezahlen müsse.

Am Ende der Urteilsbegründung machte Skujat dem 42-Jährigen, der im Prozess einen guten Eindruck gemacht hatte, Hoffnung für die Zukunft: „Gehen Sie den in der Weissenau angefangenen Weg weiter. Dann haben Sie die Möglichkeit, wieder in Freiheit zu kommen und Kontakt zu Ihrer Familie zu haben“, sagte der Vorsitzende Richter. Denn die Familie wolle einen gesunden Vater.