Leonberg - Am Mittwochmorgen hat eine 65-Jährige, die sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in der Leonberger Straße in Eltingen eine 17-jährige Schülerin angegriffen. Die 17-Jährige befand sich gegen 7.30 Uhr auf dem Weg zur Schule, als die Frau sie plötzlich anschrie und ihr mutmaßlich ohne Grund eine Handtasche auf den Kopf schlug.