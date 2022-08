Im psychischen Ausnahmezustand 22-Jähriger rastet völlig aus

Wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Beamte ermittelt das Polizeirevier Leonberg gegen einen 22 Jahre alten Mann. Aus bislang unbekannter Ursache pöbelte der 22-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Bereich der Eltinger Straße in Leonberg verschiedene Passanten und Kinder an. Ein alarmierter Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg fand den Aggressor vor einem Imbiss auf. Der sichtlich aggressive 22-Jährige, der sich laut Polizei mutmaßlich im psychischen Ausnahmezustand befand, beleidigte die einschreitenden Beamten lauthals.