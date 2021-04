Studierende verändern Installation Im Leonberger Stadtpark tut sich was

Leonberg - Seit einem halben Jahr steht Bernd Oppls Installation „I’m after me“ als begehbarer Raum mitten im Leonberger Stadtpark. Am 30. April wird sie nun abgebaut und entsorgt. Zuvor haben Studierende der staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart (abk) die Möglichkeit, das Kunstwerk zu transformieren. Noch bis Donnerstag, 29. April, werden neun Studentinnen und Studenten in und mit der Installation arbeiten. Unter dem gemeinsamen Projekttitel „48.79405,9.01485=spacemaking“ machen sie sich alleine oder zu zweit die Installation vor Ort zu eigen.