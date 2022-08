Illegaler Müll Wilde Ablagerungen nehmen zu

Erst kürzlich sei ihm wieder aufgefallen, dass nur wenige Mülleimer am Fuß- und Radweg entlang der Glems aufgestellt sind. „Bei Bänken, wo keiner steht, wird der Abfall einfach achtlos weggeworfen.“ In der Bruckenbachstraße an den Wertstoffcontainern, gegenüber dem neuen Vereinssportzentrums des SV Leonberg/Eltingen, hätten lange Zeit alte Reifen gelegen. „Da ist wiederum der städtische Bauhof nicht zuständig, sondern der Landkreis, was die Sache nicht einfacher macht“, so der SPD-Politiker. Seit er im Ruhestand ist, sticht ihm das Problem der wilden und illegalen Müllentsorgung in der Stadt und in der Umgebung mehr denn je ins Auge. „Früher bin ich oft abends nach der Arbeit im Dunkeln gejoggt, da habe nicht so viel gesehen, aber seit ich im Ruhestand bin, treibe ich regelmäßig tagsüber Sport in der Umgebung, da wird das Ausmaß deutlich“, sagt Pfitzenmaier.

Stadtrat fordert mehr Putzaktionen

Ganz tatenlos war die Stadtverwaltung allerdings nicht. Ein gewisser Erfolg in Sachen Müllbeseitigung, sagt auch Pfitzenmaier, sei der Mängelmelder „Leo-Oh!“ der Leonberger Stadtverwaltung, der seit Anfang des vergangenen Jahres auch als App heruntergeladen werden kann. Damit kann illegal abgelegter Müll aber auch Schlaglöcher, wucherndes Unkraut sowie Schäden oder Defekte im öffentlichen Raum direkt an die Verwaltung gemeldet werden – mit Standort und Foto. „Das funktioniert auch gut.“

Wo laut Pfitzenmaier noch viel getan werden muss, sei beim Thema Sensibilisierung der Bevölkerung. „Wir wollen, dass die Stadt Putzaktionen ins Leben ruft, an denen auch Kinder und Jugendliche, Schulen, Initiativen und Vereine teilnehmen, damit sie früh lernen, dass man nicht alles wahllos irgendwohin werfen kann. Ich denke, das Bewusstsein für Sauberkeit ist auch eine Frage der Erziehung.“ Die letzte Putzaktion im Frühjahr sei leider auf Grund von Schneefall kleiner ausgefallen als geplant. „Einen Nachholtermin gab es nicht“, bemängelt der SPD-Stadtrat.

Leobad bleibt von wildem Müll nicht verschont

Auch das Leobad bleibt von wildem Müll – insbesondere durch achtlos weggeworfene Zigarettenstummel auf den Liegewiesen – nicht verschont. „Die kleinen braunen Stummelchen sehen nicht nur unschön aus, sie sind auch Gift für die Umwelt. Denn eine einzige Kippe verunreinigt rund 40 bis 60 Liter Wasser mit Stoffen wie Arsen, Blei oder Formaldehyd“, sagt Leila Fendrich, die stellvertretende Pressesprecherin der Stadt.

Bislang musste dieser Müll aufwendig von den Mitarbeitern des Leobads aufgesammelt werden. Die Stadtverwaltung erhofft nun mit drei neu aufgestellten Kippensammlern Abhilfe. Die speziellen Abfalleimer mit Glasfront sind jeweils mit einer Ja-Nein-Frage versehen. Raucher können direkt auf die Fragen antworten, wenn sie die Überbleibsel ihrer Zigarette entsorgen. Müssen sie also nur noch sensibilisiert werden, auch mitzumachen, damit sie künftig ihre Kippen tatsächlich korrekt entsorgen.