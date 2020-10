IHK-Bezirkschefin in Leonberg Firmeninhaber haben mit den Tränen gekämpft

Darüber hinaus hat das IHK-Team neue Wege beschritten, um gerade beim Thema Ausbildung nicht nachzulassen. Auf Wochenmärkten werden insbesondere Eltern angesprochen. Für die Jugendlichen gab es im Sommer ein Speeddating. Denn die Profis der IHK beobachten: Junge Leute entscheiden über ihren Berufsweg immer später.

In der Krise gibt es aber auch Hoffnungsschimmer: „Bei unseren Beratungen für Existenzgründer und Start-ups haben wir einen starken Zulauf. Die Menschenhaben kreative Ideen“, weiß Oker. All das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation gerade für die kleineren Firmen in Einzelhandel und Gastronomie nach wie vor existenzbedrohend ist. „Ich habe mit Inhabern gesprochen, die mit den Tränen gekämpft haben, weil ihr Geschäft von der Schließung bedroht ist“, schildert die Chefin der Bezirkskammer. „Das habe ich so noch nicht erlebt. Gott sei Dank ist das Not-Programm für die Gastronomie verlängert worden.“

Was die Krise konkret bedeutet, erfahren die LBN-Mitglieder direkt an ihrem Versammlungsort im Amber-Hotel. „Das Frühjahr und der Sommer waren ganz schlecht“, berichtet der Hotel-Chef Heiko Bader. Der Tourismus spielt in Leonberg eine untergeordnete Rolle, die Hotels leben von Geschäftsreisenden. „Die sind in der Menge wie früher nicht wieder da.“ Immerhin: „Der September war ein Lichtblick“, sagt Bader. Auch das Restaurant ist an den Wochenenden wieder geöffnet. In der Woche bleibt die Küche aber kalt: „Es rechnet sich einfach nicht.“ So sind viele Mitarbeiter weiterhin in Kurzarbeit.