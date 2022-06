iep aus Höfingen vergrößert sich Mehr Platz für Wohnprojekte

Seit etwa zehn Jahren ist das Bauunternehmen iep Wohnen nun in Höfingen beheimatet und schon genauso lange ist die Firma auf Expansionskurs. Mittlerweile platzt das angemietete Bürogebäude in der Röntgenstraße sprichwörtlich aus allen Nähten, sagt iep-Geschäftsführer Stephan Schwarz. Mit ihrem Konzept, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist die Immobilienentwicklungsgesellschaft so erfolgreich, dass der Platzbedarf der Firma weiter steigt. Deshalb ist ein Umzug in die Pfadstraße geplant. Ein weiterer Meilenstein des Millionenprojektes ist nun geschafft.