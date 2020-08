Hundehaltung im Strohgäu Fiffi ist nicht überall erwünscht

Was halten organisierte Hundehalter von den Vorschriften und Empfehlungen der Kommunen? Es sei „in Ordnung und notwendig“, sagt Rainer Mornhinweg vom Verein für Deutsche Schäferhunde in Ditzingen, dass Hunde innerorts an der Leine zu führen seien. „Es ist richtig, dass es Regeln gibt. Als Hundebesitzer haben Sie eine Verantwortung auch anderen Menschen gegenüber.“ So missbilligt es der Vorsitzende zum Beispiel, wenn Gäste des Vereinslokals ihre Hunde vom Auto durch den Biergarten rennen lassen. Wer seinen Hund frei laufen lasse, dem müsse der Hund folgen.

Jeder Hund sollte ins Training

Katrin Laack, Trainerin für Hunde und deren Besitzer und die Vorsitzende des Vereins der Hundefreunde in Gerlingen, geht einen Schritt weiter: „Jeder Hund muss eine Grundausbildung haben.“ Und jeder Hundehalter sollte mit seinem Hund ins Training gehen – erst recht, wenn der Vierbeiner frei laufen soll. Das gelte auch für Hunde, die aus einem Tierheim zu einem Hundeliebhaber kommen. Dort beginne ein neues Leben für den Tierheimhund – und dieser baue in seiner neuen Familie ein komplett neues Wissen auf.

Jeder Hund müsse aufs Wort hören. Das übt sie an diesem Abend. Auf dem Trainingsplatz laufen ein Border Collie, ein Rottweiler, ein deutscher Pinscher, ein Zwergschnauzer, ein Labrador und ein Huskie – brav ohne Leine am linken Bein ihres Frauchens. „Das ist noch nicht sein Tempo!“ ruft Katrin Laack laut über den Platz. „Lass ihn nicht vor die Hüfte!“ Der Hund darf nicht vor Frauchen laufen. Und er muss abliegen, wenn die es sagt – und darf erst kommen, wenn sie es aus 30 Metern Entfernung ruft. Zugegeben: Das ist nicht mehr das kleine Einmaleins des Hundetrainings, sondern schon die Vorbereitung auf eine Prüfung. Aber ein gutes Beispiel dafür, was verantwortungsbewusste Hundehalter für ihr Tier und sich tun. In der Stadt, sagt Katrin Laack, sollten auch gut erzogene Hunde an die Leine – zum eigenen Schutz. „Ich will doch nicht, dass jeder meinen Hund anfasst.“