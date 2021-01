Hundefreunde Weil der Stadt Duffy findet die Mitte des roten Vierecks

Rund 5000 Mal muss ein Hund eine Tätigkeit wiederholen

2012 sind sie auf der Suche nach einem Platz zum Trainieren und stoßen so auf den Hundesportverein Weil der Stadt, der von ihrem Wohnort Möttlingen nicht weit entfernt liegt. Dann beginnt das Training. 5000 Mal, so schätzt man, muss ein Hund eine Tätigkeit wiederholen, bis er sie richtig gelernt hat. Jeden Tag sind sie aktiv, oft mehrere Stunden am Tag. Der Geländelauf ist Benjamin Schöbes Disziplin beim Turnierhundesport. Dabei gilt es, verschiedene Hindernisse zu überspringen, einen Slalom zu bewältigen und neben dem Hund herzurennen – und das alles zum Beispiel zwei Kilometer lang in fünf Minuten. Der achte Platz bei der süddeutschen Meisterschaft war Benjamin Schöbes größter Erfolg.