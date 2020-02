Hundeangstkurs in Herrenberg Wie Kinder sich ihrer Tierangst stellen

Negative Erfahrung als Ursache der Angst

„Oft steht hinter einer Tierangst eine negative Erfahrung“, sagt Schmid. Die sechsjährige Helena etwa wurde als Kleinkind von einem Hund der Nachbarn verletzt. Sie machte eine Tür auf, und ein Welpe lief ihr entgegen. „Für sie war es damals so, als stürmte auf sie ein Pferd zu“, erzählt Helenas Mutter. Die Eltern dachten, dass sich die Tierangst nach einigen Jahren legt. Doch heute noch wechselt die Tochter die Straßenseite, wenn sich ein Hund auch nur nähert.

Die Angst kann auch andere Ursachen haben. Nicht selten wird sie innerhalb der Familie weitergereicht. Fürchtet sich der Vater zum Beispiel vor Spinnen, können sich Kinder das Verhalten abschauen. Dabei spiele bereits die Wortwahl eine Rolle. In ihren Kursen versucht Martina Schmid das Wort „Angst“ zu vermeiden. Eher spricht sie vom „Wohlbefinden“. „Kinder wollen keine Angst verspüren und speichern auch auf der Sprachebene ab, was ihnen dieses Gefühl bereitet.“

In den meisten Fällen lasse die Tierangst nach den ersten Kursstunden deutlich nach, so die Therapeutin. Wenn sich Kinder partout dem Hund nicht nähern können, kann in einer aufwendigeren Therapie die Phobie behandelt werden.

Nach dem Kursauftakt in der Herrenberger Volkshochschule scheint das nicht nötig zu sein. Die drei teilnehmenden Kinder – anfangs auf jeden zusätzlichen Meter Abstand zum Hund bedacht – streicheln am Ende der Stunde sogar Fenjas Fell. „Sie ist so schön weich“, sagt Helena. Martina Schmid gibt später trotzdem zu bedenken: „Nicht jedes Tier ist so ruhig wie ein Therapiehund.“