Hospiz Leonberg Trauernde sind im Lockdown noch einsamer

Noch schwieriger wird die Situation für Menschen in der Trauer. Sie sind besonders betroffen von der Pandemie, denn sie trauern nicht nur um diese alltäglichen Verluste, sondern primär um den Verlust eines geliebten Menschen. Fast alle Strategien, die wir im Laufe unseres Lebens aufgebaut haben, um einen Verlust gut zu bewältigen, funktionieren jetzt nicht mehr.

Die Gemeinschaft fehlt jetzt

Vieles basiert auf dem persönlichen Austausch: In Gemeinschaft sein, Hand halten, in den Arm genommen werden, mit jemandem weinen, eine Schulter zum Anlehnen, der alltägliche Zuspruch bei zufälligen Begegnungen. Die Nähe zu Mitmenschen ist in der Zeit der Trauer wichtig und heilsam.

Eine Trauernde formuliert am Telefon: „Frau John, die Wohnung ist so leer, wo soll ich nur hin? Viele meiner Freundinnen wollen sich aus Angst vor Ansteckung nicht treffen. Ich fühle mich so einsam. Keiner nimmt mich mehr in den Arm. (lacht) Meine arme Katze ist schon ganz abgeschmust“.

Wir vom ambulanten Hospizdienst waren auch in der Krise von Beginn an da. Während der ersten Shutdown-Phase geschah dies in Telefonkontakten. Seit Juli können die Einzeltrauergespräche wieder unter den gegebenen Hygieneschutzmaßnahmen im Hospiz Leonberg stattfinden. Ende August starteten zwei Trauergruppen. Menschen nicht alleine zu lassen, ist für uns ein großes Anliegen – nicht in der Vor-Trauer, nicht in der Sterbe-Trauer und nicht in der Weiterlebe-Trauer.

Auch Angehörige, Freundinnen, Freunde und Nachbarn können trotz Corona-Einschränkungen da sein, sich Zeit nehmen. Wichtig ist, dass das Umfeld an der Seite der Trauernden bleibt und regelmäßig ein kleines Zeichen von sich gibt. Dazu kann man auf vielerlei Weise kreativ sein.

Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass Trauernde sich von selbst melden – dazu fehlt oft die Kraft. Gehen Sie aktiv und offen auf sie zu. Machen Sie konkrete Angebote, etwa: „Ich komm Dich morgen um 14 Uhr zu einem Spaziergang abholen.“, „Lass uns heute um 18 Uhr miteinander skypen.“, „Ich koche heute Mittag für Dich mit und bring Dir um 13 Uhr das Essen vor die Tür.“, und so weiter.

Zeigen Sie Trauernden: „Ich bin für Dich da“

Selbst die Initiative ergreifen und überlegen, was Sie dem trauernden Menschen Gutes tun könnten. Oder fragen Sie einfach mal. Es gibt kein richtig und kein falsch. Zeigen Sie ihm: „Ich bin für Dich da“. Sollte Ihr erstes Angebot nicht wahrgenommen werden, seien Sie nicht enttäuscht. Lassen sie sich nicht entmutigen und machen Sie weitere Angebote. Was an dem einen Tag für Trauernde nicht möglich ist, kann am nächsten schon eine hilfreiche Abwechslung sein.

Ja, das ist uns heilig. Nähe spürbar zu machen für Menschen in Trauer und Abschied. Das trägt. Das ist heilsam – auch angesichts des Todes.“