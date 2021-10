Hospiz Leonberg Trauer sollte man unbedingt lernen

„Eine nicht bewältigte Trauer kann krank machen und zu nicht fassbaren Schmerzen führen“, weiß die Expertin und erzählt von einem Fall, wo ein Krankenhauspatient nach dem Tod seiner Frau plötzlich Schmerzen bekam, körperlich aber kein Leiden gefunden werden konnte. „Das sind psychosomatische Krankheiten.“ Trauer sollte man unbedingt lernen, sagt Karen Lücking-Löw.

„Den Umgang mit ihr hat unsere Gesellschaft in vieler Hinsicht verloren. Es machte durchaus Sinn, ein Jahr lang schwarze Trauerkleidung zu tragen, dann hat man alle Lebensereignisse einmal erlebt und überlebt.“ Die dunkle Kleidung sei Schutz für die Betroffenen gewesen, die in dieser Phase Achtsamkeit brauchen, meint die Seelsorgerin, die das Verschwinden dieser Tradition sehr bedauert. In ländlichen Strukturen sei es üblich gewesen, dass sich die Nachbarschaft um die Hinterbliebenen gekümmert, ihnen täglich Essen vorbeigebracht hätten. „Da war täglich ein Kontakt gesichert.“

Der Abwesende darf noch anwesend sein

In nicht wenigen Fällen heißt Trauer heutzutage Vereinsamung und führe oft zu Sprachlosigkeit. Gut gemeinte schlaue Sprüche aus dem Umfeld, die oft zum Starksein animieren, bewirkten eher das Gegenteil. „Manchmal sammeln wir in unserer Trauergruppe solche Sprüche, merken, wie skurril die sein können und lachen dann gemeinsam drüber.“

Trauernde fühlten sich oft unnormal. „Doch es ist völlig in Ordnung, wenn du nach dem Tod eines geliebten Menschen weiterhin eine Portion mehr kochst, oder dass du in Tränen ausbrichst, wenn du dessen Parfüm riechst.“

Der Abwesende dürfe unbedingt noch anwesend sein. „Wir als Trauerbegleiterinnen hören zu und erklären auch Dinge. Über den Tod zu reden – auch mit Menschen, die Ähnliches durchleben – ist das, was ihn normal macht. “ Und für die Betroffenen sei es entlastend, sich wieder normal fühlen zu dürfen.

Trauerbewältigung, die sehr individuell ist, heißt auch, wieder zurück ins Leben zu finden. „Wir schauen, welche Ressourcen jeder einzelne hat, was ihm hilft, sich selbst zu stabilisieren. Das kann ein Spaziergang in der Natur sein, das Haustier oder auch Musik“, sagt Lücking-Löw.

Abschied nehmen hat nicht nur etwas mit dem Tod zu tun, „sondern man erlebt Abschiede ein Leben lang“, sagt Karen Lücking-Löw. Wir nehmen Abschied von der Kindheit, von der Schule, von Freunden, von einer Arbeitsstelle oder von einem Wohnort. Da gilt es zu schauen, wie gehe ich mit belasteten Situationen um, welche Resilienzen habe ich.“

Die nächste Trauergruppe des Hospizes startet am Montag, 25. Oktober. Sie findet jeweils von 17 bis 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Höfingen statt (Ulmenstraße 3) und erstreckt sich über acht Abende. Eine Anmeldung ist bis zum 23. Oktober per E-Mail an karen.luecking-loew@hospiz-leonberg.de möglich.