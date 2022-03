Hospiz Leonberg Erste Trauerfeier seit drei Jahren

Leonberg - Es ist ein traditionelles Ritual – die jährliche Gedenkfeier für alle verstorbenen Menschen im stationären Hospiz in Leonberg. Diese konnte allerdings seit Ausbruch der Coronapandemie nicht mehr stattfinden. Deshalb wurde sie verschoben und fand nun für all diejenigen statt, die in den Jahren 2019 bis 2021 verstorben sind. Etwa 200 Menschen wurden während dieser Zeit im Hospiz begleitet. Zusammen mit den Mitarbeitenden hatte sich Ute Kompatscher, die Leiterin des Hospizes, eine besondere Art des Gedenkens ausgedacht. Wegen der Pandemie war sie nicht öffentlich.