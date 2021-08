Hortkinder zu Gast im Rathaus Warum hat die Stadt keinen Zoo?

Das Kinderhaus-Spitalhof ist schon immer ein Vorreiter in Sachen Kinderbetreuung in der Stadt gewesen. So wurde 1991 hier in dem Kindergarten eine Kernzeitbetreuung eingerichtet. 1995 wurde anschließend zusätzlich der Hort gegründet, in dem die Kinder auch noch später betreut werden. Diese Betreuungsform war so gefragt, dass auch der Hort an den Schulen in Warmbronn und Gebersheim entstand. Inzwischen gehört dieser zum Alltag – rund 140 Kinder besuchen die drei Einrichtungen.

Keine Fortsetzung der Schule

Für die Kinder bis zehn Jahren ist der Besuch mit viel Freizeit verbunden. Sie bekommen hier keine Fortsetzung der Schule, sondern dürfen tun, was ihnen Spaß macht. So können sie in der Werkecke arbeiten, im Freien ihren Bewegungsdrang befriedigen oder sich in aller Ruhe am Mal- und Basteltisch niederlassen. Außerdem sind Kurse, gelegentliches Kochen und Backen, Geburtstagsfeiern feste Bestandteile des Alltags in der Einrichtung. Für die Kinder, die den Schülerhort besuchen, gehört während der Schulzeit auch eine Hausaufgabenbetreuung mit zum Programm.