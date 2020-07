Das „Rutesheimer Modell“

Wieso braucht es hier einen weiteren Hort? Das liegt daran, dass Rutesheim sowohl in der Außenstelle der Grundschule in der Hindenburgstraße mit einem eigenen 2017 gebauten Hort, als auch im Schulzentrum jeweils drei Parallelklassen für jeden der vier Jahrgänge hat. Also werden an beiden Standorten jeweils zwölf Klassen unterrichtet. Dieses „Rutesheimer Modell“ kommt den Schülern und der Lehrerschaft zugute. Denn ab dem 57. an einem Standort eingeschriebenen Kind kann somit eine dritte Klasse gebildet werden.