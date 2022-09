Hornissen in Leonberg Zwei verlassene Prunkbauten

„Alle haben eine Daseinsberechtigung“

Aber die kleinen Tiere zu töten kommt für Gisela Schröder nicht infrage. „Auch die – und alles, was kreucht und fleucht – haben eine Daseinsberechtigung“, sagt sie. „Ich stelle mir dann vor, wie es wäre, wenn ein Wesen, das zigmal so groß ist wie ich, mich angreifen würde“, argumentiert die Leonbergerin. Zudem gebe es nichts Faszinierenderes als die Natur und ihre Geschöpfe. Auch kann sie nicht verstehen, wie Kinder zur Panik gegenüber Insekten erzogen werden könne. „Lässt man die in Frieden, lassen die einen auch in Ruhe“, so ihre Erkenntnis.

In Mitteleuropa ist die Hornisse die größte lebende Wespenart. Sie gehört zur Familie der Faltenwespen. Hornissen sind wohl eine der meist gefürchteten Insektenarten und es herrschen viele Vorurteile gegen die großen Brummer. „Sieben Stiche töten ein Pferd, drei einen Menschen“, ist eines davon. Der große Stachel und das Gift der tag- und nachtaktiven Insekten sind alles andere als angenehm. Trotzdem herrschen zahlreiche Missverständnisse, denn die Insekten bleiben am liebsten unter sich und haben es auch nicht auf Eisbecher, Limonade und Schokokuchen abgesehen. Viel lieber vertilgen Hornissen Mücken, Motten und andere Insekten.

Auf der Suche nach Ersatzhöhlen

Da natürliche Baumhöhlen selten geworden sind, suchen sich die Tiere Ersatzhöhlen im menschlichen Siedlungsbereich, die sie dann als Nistplatz nutzen und um ihr Hornissennest zu bauen. Im Frühjahr macht sich eine einzelne Jungkönigin, die den Winter geschützt in einem morschen Baumstamm oder im Erdreich überstanden hat, auf die Suche nach einem geeigneten Platz. Dort beginnt sie dann, Eier zu legen und ein Hornissenvolk zu gründen.

Als „Ökopolizei“ sorgen sie für die natürliche Kontrolle der Insektenbestände. Die jungen Hornissen benötigen tierische Proteine. Leben etwa 500 Hornissen im Nest, werden bis zu 500 Gramm Insekten täglich benötigt. Diese Menge vertilgen im selben Zeitraum fünf Meisen-Familien. Werden die Insekten angegriffen, verteidigen sie sich und stechen zu. Das kann für die drei Prozent der Deutschen mit einer Insektenallergie, wie auch ein Bienen- oder Wespenstich, zur Gefahr werden. Im Herbst beim ersten Nachtfrost stirbt das Hornissenvolk ab.

Hornissen dürfen nicht gejagt, verletzt oder getötet werden. Sie und ihr Nest stehen unter Artenschutz. Darum ist es für Gisela Schröder und die Handwerker ein günstiger Umstand gewesen, dass die Nester nicht bewohnt waren. Wer nämlich Hornissen verjagt und deren Nester entfernt, macht sich strafbar. Das fachmännische Entfernen von Hornissennestern ist nur in Ausnahmefällen mit einer behördlichen Genehmigung gestattet. Die Umsiedlung dürfen Imker, Feuerwehr oder Kammerjäger vornehmen.

Strafe bis zu 50 000 Euro

Für uns Menschen bedeutet der Artenschutz, dass Nester, die auf dem eigenen Grundstück entdeckt werden, nicht entfernt werden dürfen. Die unerlaubte Entfernung von Hornissennestern kann bis zu 50 000 Euro Strafe kosten. Damit die Tiere nicht gefährdet werden, ist es am besten, die Stelle möglichst zu meiden und mit einer Absperrung zu markieren.

„Wie scheu und friedlich die Hornissen leben, zeigt schon die Tatsache, dass sie uns kaum aufgefallen sind, obwohl sie zwei so riesige Nester gebaut haben, wofür bestimmt viel Arbeit nötig war“, sagt Gisela Schröder.