Homeschooling während der Pandemie Haben die Kinder viel verpasst?

Beim Einen oder Anderen sind Lücken da

Trotzdem: Die Schulschließung sei nicht spurlos an den Kindern vorbeigezogen. Wiedenmann berichtet von Frust und Angst, auch ob der fehlenden Kontakte zu Freunden und Mitschülern. Und auch wenn die Kinder zurück an der Schule jetzt sehr motiviert an die Arbeit gehen und die meisten laut Wiedenmann in Sachen Homeschooling gut zurechtgekommen sind: „Es sind beim Einen oder Anderen schon Lücken da.“ Zweifel daran, dass die Kinder sich schnell wieder in den Rhythmus des Präsenzunterrichts einfügen, hat sie aber nicht. In den kleineren Gruppen des Wechselunterrichts hätten sie und ihre Kollegen gezielter auf die einzelnen Kinder schauen können – ein sanfter Einstieg zurück in den Unterricht vor Ort.