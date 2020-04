Home-Office in Corona-Zeiten Eine Chance für die Hotels?

Es wird dauern, bis der Betrieb wieder läuft

Den Kollegen in anderen Häusern geht es nicht anders. Auch das Amber-Hotel am Stadtpark lebt in erster Linie von den Geschäftskunden. Neben den starken Betrieben profitieren die hiesigen Hotels zudem von der Nähe zum Stuttgarter Flughafen und der Messe. Gäste, denen die dortigen Unterkünfte zu teuer sind, quartieren sich gerne in der Region Leonberg ein. Über die A 8 ist selbst das Hotel Hirsch in Heimsheim schnell erreicht.