Hofmeister-Gelände in Leonberg Der alte Steg vom Möbelhaus kommt weg

Und damit nicht genug: Weitgehend unbemerkt sind in den vergangenen Tagen auch die einstigen Hallen des Firma Fuchs abgerissen worden. Hier plant Bosch ein weiteres terrassenförmig angelegtes Haus, das von der Anmutung her an ein Raumschiff erinnert. Noch drei Jahren wird an dem ehrgeizigen Vorhaben gearbeitet, um dann ein großflächiges Forschungszentrum für autonomes Fahren in Leonberg zu haben.